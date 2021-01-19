涉偷貓被捕後上門求撤控　中年婦被加控妨礙司法公正

無業婦人被指日前在深水埗偷去一隻日本短尾貓，她被捕後獲警方擔保，豈料她涉旋即找貓主道歉並要求貓主撤銷起訴，因而再度被捕。婦人現被控盜竊和妨礙司法公正兩罪，今（19日）被解往西九龍法院提訊，暫毋須答辯，以待警方繼續調查。控方反對被告擔保，惟裁判官考慮過辯方保釋申請後，決定批准被告以1000港元擔保，期間不可騷擾證人，案件2月23日再訊。

49歲的被告李月霞報稱無業，控罪指她於今年1月16日，在深水埗汝州街140A號地下外，偷竊屬於事主Khanam Meher Nizer的一隻淺啡色日本短尾貓。她另被指於同月18日，在同一地方游說事主不再追究上述偷竊案。

控方反對被告擔保，指案發日早上有閉路電視拍到被告偷貓，警方同日下午拘捕被告，並於她女兒的住所尋回失貓。被告稍後獲警方保釋，當時警員已叮囑被告不要接觸證人，但被告於1月18日中午，曾在短時間內3次到事主店舖，請求事主原諒和撤銷起訴，雖然事主不懂得本地話，但有朋友為她翻譯。控方指押後期間，警方會調查被告女兒會否與案有關，同時愛護動物協會會檢查案中失貓，以了解貓兒有否遭虐待。