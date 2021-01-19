傳復辦年宵　花農全不知情　怒斥政府朝令夕改

政府抗疫無力，卻向花農開刀，早前宣布取消年宵市場，令一眾花農血本無歸。在一片罵聲中，有指政府「跪低」，願縮時復辦年宵市場，惟一眾花農指對復辦消息一無所知，更稱原本已另覓出路，花十多萬港元租街鋪準備散貨，現時恐怕會「蝕完又蝕」，大鬧政府朝令夕改，處理手法一塌糊塗！

強記花園老闆李永強原本投得今年14個年宵攤位，並已投資逾百萬港元準備年花，但政府突然取消年宵花市，令他過萬棵年花及年桔苦無去路，兩年來的心血付諸一旦：「好似花好多心機養育自己仔女，明明可以入大公司，卻突然被人糟蹋。」

然而，政府取消年宵的善後安排朝令夕改，一時拋出方案說在公屋擺檔賣花，一時又擬改以各區球場補辦花市，但所有方案都難以讓人接受，雙方一直未有共識。眼見政府已將維園年宵攤位租金也全數退回，李認為復辦無望，為求心血不被白費，他以十萬元短租街舖作售花自救。豈料政府再突然決定復辦年宵市場，恐怕會「蝕完又蝕」，高呼「好慘」！

「桃花大王」劉海濤亦表示從沒收到政府復辦的消息，政府甚至連年宵攤位租金也全數退回，批評政府做法一塌糊塗，令花農大失預算，政府完全是「搬石頭砸自己腳」。有「蘭花大王」之稱的千葉園董事長楊小龍亦表示從沒收到政府復辦的消息，炮轟政府「玩嘢」！

議員何俊賢則認為，若取消維園年宵市場，市民會轉往旺角花墟買年花，而油尖旺區目前成疫情重災區，或會更增加傳播風險。他相信，維園球場空闊，若重開後做好防疫措施，如限制開放時間及人流、入場探熱、安裝安心出行等方法，可減低傳播風險。