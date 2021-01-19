議員對禁加熱煙現分歧　食衞局強調非較電子煙健康

政府早前提出修訂《吸煙（公眾衞生）條例》，建議全面禁止在香港進口、製造或售賣另類吸煙產品，包括電子煙及加熱煙。有關法案委員會今早（19日）再次舉行會議，議員對法案內容意見仍然分歧，有議員批評當局將電子煙和加熱煙的規管問題混為一談；亦有議員強調一旦政府放寬加熱煙，將令本港控煙工作打開缺口。

食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢表示，美國食品及藥物管理局（FDA）要求煙草商在當地銷售電子煙或加熱煙等新式煙草產品前，必須向有關當局申請許可。阮指出，美國當局收到10870宗申請，至今僅批出14宗新許可，全數涉及加熱煙產品中；惟她同時強調，即使在美國能夠銷售指定加熱煙，亦不能作為香港可以銷售有關產品的理據。當局又指，截至2019年，已有20個國家或地區禁止加熱煙；又強調不能說成「用加熱煙戒傳統香煙」，強調有關做法並非戒煙。

議員邵家輝認為，目前議會對法案有頗大爭議，在於當局將電子煙和加熱煙混淆。他表示許多市民認同禁電子煙是好事，但認為加熱煙風險更低，指FDA亦有批准其中一款加熱煙產品標為「風險改良煙草產品」（MRTP），可減少吸用者接觸有害物質。當局回應時強調，FDA都有指出有關產品可減低風險的說法並不成立，而加熱煙亦有其他獨有或更多有害物質。

而支持通過法案的議員郭偉強發言時，分別以洗潔精和山埃比喻加熱煙及電子煙，強調即使山埃的毒性比洗潔精更高，但不代表市民要服用洗潔精。他指出，一旦當局容許銷售加熱煙，將鼓勵煙草生產商設計更多新產品，將令本港控煙工作打開缺口，令吸煙人數增加，增加社會醫療負擔。

議員陳健波強調，若當局分開處理兩款產品，禁止電子煙及規管加熱煙，相信可獲足夠支持；另一議員馬逢國則質疑當局以「攬炒」手法處理有關法案。另一議員陸頌雄認為，法案委員會已經歷長時間作審議，認為應盡快交付大會處理，以免市民會質疑建制派「拉布」；主席黃定光反駁指不能說成「拉布」，強調一眾議員發言均言之有默、據理力爭。