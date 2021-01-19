督察記事冊被揭在記項日期後才簽發　控方申請押後

2019年8月10日紅磡發生警民衝突，4名男女被控非法集結，其中一人被搜出有7枚煙霧餅，另被控管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器等罪，案件今日(19日)在區域法院續審。高級督察陳曉馳繼續作供，辯方質疑陳的警察記事冊在案發後一天才發出，即記事冊本身可能並不存在，控方則表示需時翻查紀錄以回應辯方的指控申請押後，法官批准押後至明天(20日)續審。

案中4名被告分別為25歲保安員張漢東、22歲音響技術員姚子浩、15歲女童及19歲學生唐健龍，4人均被控非法集結。張另被控襲警、管有炸藥及在公眾地方管有彈射器連彈珠、刀和錘等攻擊性武器。姚另被控管有雷射筆等攻擊性武器。

案發時擔任西九龍衝鋒隊指揮官的陳督察，今日繼續接受辯方盤問。他供稱其記事冊記錄了2019年8月10至11日他的值勤記項，但辯方發現有關記事冊的簽發日期為2019年8月12日。法官陳廣池要求解釋，陳則稱不記得，只記得記事冊是在槍房領取的。控方表示需時翻查紀錄，案件明天續審。

此外，陳今日完成作供後，由數名同袍護送離開法院，他在灣仔政府大樓停車場等候乘私家車離開期間，記者上前拍照，他身旁的同袍即指記者在法院範圍影相，反問「點解我唔可以遮住你(記者)個鏡頭呀？」，又稱香港有肖像權。據司法機構早前回覆傳媒查詢，區域法院位於政府聯用辦公大樓，大樓內除了區域法院外，還設有多個政府部門，大樓地下和UB樓層的公眾大堂以及停車場範圍均不屬於法院的管理範圍。