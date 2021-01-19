司法機構死撐上訴機制有效　議員狠批如獨立王國不願改革

本港司法亂象頻生，議員葛珮帆上月去信司法機構，要求派代表出席立法會司法及法律事務委員會，討論設立量刑委員會及監察司法人員委員會的建議。司法機構昨日(18日)回覆時僅表示會檢討法官投訴機制，又繼續死撐現行上訴及判刑覆核已有效回應訂立量刑指引的訴求，拒派員出席會議。葛狠斥司法機構如「獨立王國」、「好難推得郁」，又質疑新任終審法院首席法官張舉能甫上任就拒絕讓代表出席會議，等於提早對推行司法改革「落閘」。

司法機構在信中表示，因應處理法官投訴行為的機制備受公眾關注，而上次的檢討是在2016年進行，故在不可削弱司法獨立的大前提下，將就此機制進行檢討，以進一步提高機制的透明度和問責性，過程中會考慮公眾意見。就設立量刑委員會的建議，司法機構指關乎下級法院最近就與社會事件有關案件的量刑決定，重申就訂立具權威性和約束力的量刑指導及消除判刑差異方面，上訴及判刑覆核是更為有效及常規方法。

司法機構續指，上訴庭至今已處理不少於10宗源自與社會事件有關的案件之判刑覆核，並就此發出重要量刑指引，強調指引對所有下級法院具約束力，是最有效率及成效地回應就這類案件訂立量刑指引的訴求。司法機構又稱，由於量刑是法庭行使獨立司法權不可或缺的部分，終審法院首席法官認為，司法機構不宜就此議題的討論安排任何代表出席任何委員會會議，或提供任何文件。

一直爭取推動司法改革的葛珮帆狠批司法機構如「獨立王國」、「好難推得郁」，連研究亦不願做。她指現時處理法官行為投訴的制度予外界感覺為「官官相衞」，雖然司法機構表示會檢討投訴機制屬好事，惟認為仍未有相關方向及結果，內容非常空泛，希望對方可盡快完成檢討工作。

她又指，現時法庭需要處理大量反修例風波案件，惟一直無統一量刑指引，令有關案件判刑標準變得參差，予市民感覺如「法官想點判就點判」。她憂慮部分案件判刑較輕，會向社會釋出危險信息，即使上訴法庭推翻結果亦未必能引起社會關注。

葛強調，司法機構應參考海外做法，設立量刑委員會以避免下級裁判官犯錯，及節省處理案件的時間和資源。另外，葛又對張舉能拒讓司法機構派員到立法會討論建議感失望，感覺對方如剛上任就對推動司法改革的建議「落閘」。