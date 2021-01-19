高級助理刑檢專員劈炮　先後4高層辭職　學者轟鄭若驊管理混亂

民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊上任約3年，已接連有律政司高層「跳船」，最新消息指律政司刑事檢控科高級助理刑事檢控專員余國慧已遞交辭職信，將於3月正式離職。有學者批評，律政司內部管理混亂、士氣低落，鄭若驊對不少具爭議性案件看法後知後覺，令下屬無所適從，又與下屬關係不和，導致內部未能團結齊心，寧願辭職。

余國慧目前主管刑事檢控科分科一第三組裁判法院上訴，在加入刑事檢控科前曾私人執業一段時間。余與加拿大籍夫婿沒有子女，有傳她離職後可能會隨夫回加拿大定居。

余曾在刑事檢控科不同部門工作，例如「嚴重詐騙組」及「證券、稅務及詐騙組」等，不久前升任高級助理刑事檢控專員一職，專責處理裁判法院上訴及覆核刑期案件，需親自上庭，向原審的裁判官提出覆核判刑，包括一名18歲男生踢警長腳先判感化，覆核後改判囚30日；及一名男子因踐踏及焚燒國旗被判社服令，覆核後則改判入獄5個月等。

其實鄭若驊上任約3年，已接連有律政司高層「跳船」，其中刑事檢控科更成為重災區。前刑事檢控專員梁卓然去年7月提出請辭時發出內部電郵通知同事，透露自己與鄭意見不合，而且情況一直沒有改善，故提出請辭，並於去年12月31日正式離職。而律政司前副刑事檢控專員許紹鼎及黎婉姬亦於2019年2月底雙雙離任。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，律政司內部管理混亂、士氣低落，批評鄭若驊對不少具爭議性的案件看法後知後覺，令下屬無所適從，與鄭的關係不和，未能團結齊心工作。此外，積壓多時的反修例案件亦令刑事檢控專員工作量大增，惟律政司卻沒有相應增加人手。陳估計，政府要求公務員須簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區政府，亦是其中一個離職原因。