逾8成失業者無信心短期內覓新工　政黨促設失業援助金

新冠肺炎衝擊百業，不少企業縮減人手，打工仔面對就業困境。有政黨早前展開就業前景調查，發現45.9%受訪者失業半年至1年、高達82.8%失業人士沒有信心可於短期內找到工作。政黨認為，本港失業率持續處於高水平，反映港府現行措施未能有效支援，促當局盡快設立失業援助金，並放寬在職家庭津貼計劃申請門檻等。

民建聯今年1月6日至17日期間，以電話訪問541名18歲或以上市民，發現82.8%失業人士沒有信心可於短期內找到工作；60%認為政府的支援措施沒有幫助。至於就業人士，39.2%受訪者過去1年曾遭僱主要求放無薪假、停薪留職及減薪；近60%每月收入減少2成以上。

民建聯認為，香港經濟面對前所未有困境，港府應加大支援力度，協助市民度過眼前難關，包括設立為期6個月、每月6,000港元的短期失業援助金，於職津計劃中增設「開工不足援助津貼」，並創造更多臨時職位。另外，當局亦應收集社會現時各項民生數據，為未來設立恒常失業援助金制度作準備。

對於港府早前揚言無意推失業援助金，議員鄭泳舜批評，有關項目並非天價數字，以本港約有24萬失業人士作推算，為期半年需約88億港元，與保就業計劃相比是非常少，促當局盡快協助失業人士。