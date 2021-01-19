東瀛遊遣散長線導遊及日本導遊　涉及120人

疫情持續，旅遊業陷入冰封。東瀛遊今日(19日)宣布遣散長線導遊及日本導遊，涉及120人，佔員工數目2成半。東瀛遊執行董事禤國全表示，遣散費按照員工合約終止日期前12個月的平均工資計算，涉款達2,000萬港元，承諾待疫情緩和，旅遊業復甦後，會優先重新聘請這批被遣散的導遊。

禤國全指，疫情年初爆發至今，所有外遊旅行團都已停辦，而導遊的收入9成來自帶團小費，疫情下收入大減，僅餘1成屬底薪，而目前員工幾乎每月只上班3至4日，底薪幫補生活有限。考慮到全球疫情持續，旅遊業務恢復無期，東瀛遊只好作出遣散決定。

他又解釋，遣散費是按照員工合約終止日期前12個月的平均工資計算，由於去年1月仍未有疫情影響，導遊收入較為客觀，加上年關將至，希望員工能獲一筆金錢過年，故選在本月作遣散，涉及2,000萬港元，預計遣散員工最快可於下月初、即農曆新年前可領到遣散費。

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生認爲，遣散較繼續聘用好，因不少導游目前僅領取單薄的底薪，根本不足以生活，「如果吊住一班導遊，又唔俾佢哋離開去搵長工，咪仲慘！」他預計，若疫情持續，日後會有更多旅行社會跟隨遣散決定。