女童9歲起遭兩兄輪流性侵　母知悉只薄責　班主任聞言即報警

一對年輕兄弟自胞妹9歲起，3年間輪流對她性侵，摸胸之餘甚至以陰莖接觸她的下體。胞妹曾向母親投訴但兄長僅受斥責，直至班主任察覺不妥追問她才和盤托出，學校報警。涉案兩兄弟今早（19日）於高院否認強姦但承認共5項非禮罪，法官將他們還押等候事主的心理創傷報告，以及二人的的心理背景報告，至2月8日才聽取求情及判刑。

兩被告現年分別24歲及22歲，均報稱無業。他們各被控兩項強姦及一項非禮罪，2人均否認強姦罪但願承認非禮。法官最終裁定兄長3項非禮罪成，弟弟則兩項非禮罪成。所有控罪均於2015年至2018年間在青衣家中發生，當時事主X只有9至12歲。

案情指，兩被告與X及父母同住，首案發生於2015年6月，兄長當着弟弟面前，到X床前脫下褲子用陰莖觸碰X的下體並摸她的胸部；在2018年11月及12月，他以同樣手法侵犯X，其中一次更自瀆到射精。而弟弟亦曾用陰莖接觸X的下體。

X曾將遭大哥性騷擾之事告訴母親，母親感到驚訝但只對大哥口頭斥責。直至前年1月，X跟班主任傾談期間透露被兩名兄長性侵的事，校方遂報警求助。弟弟被捕後一直否認曾性侵X，直至警方向他播放哥哥的會面紀錄，得知哥哥提到見到他摸X胸部，他雖埋怨「點解佢隊我出來呢」，但最後都承認先後兩次摸X的胸部。