港府模仿內地實施「小區」檢測　區議員轟做法擾民

因應油尖旺區出現大規模爆疫，港府早上(19日)公布將油麻地及佐敦指定區域範圍，劃出一個核心區域，要求當中的居民均須接受強制檢測。有油尖旺區議員批評，若模仿內地的「小區」的做法，套用在油麻地及佐敦等人口流動高的地方，會造成擾民，而以「無差別」形式做強制檢測，亦未必可得到應有效果。

油尖旺區議會副主席余德寶批評，當局公布的強制檢測準則不一，在指定區域中的大廈無論是否出現確診個案，都有機會成為強制檢測範圍，擔心居民會感到模糊，不知道應否做檢測，促請當局多做宣傳工作。他又說，政府先以油尖旺做強制檢測試點，再延伸至深水埗，質疑下一步是否全港做強制檢測。

對於當局要求若相關大廈污水樣本驗出新冠病毒，均要進行強制檢測，余質疑當局為何不將居民送往隔離，否則他們仍有機會因環境污染而確診，希望當局派出專家到區內找出感染源頭，而非漫無目的做強制檢測，否則只會擾民及浪費資源。

另一區議員曾自鳴質疑，根據過往經驗，當局在公布強制檢測後，會有居民隨即離開，關注當局如何確保每名居民都會做檢測，而近日發現只有兩名少數族裔助理，在流動檢測車中提供協助，質疑如何為整個區域的少數族裔人士提供支援。