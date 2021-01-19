學生藏士巴拿噴漆判社服令　另不得再接觸危險藥物

前年11月13日，有示威者在香港浸會大學一帶堵路，一名在場被捕學生早前承認管有物品意圖損壞財產罪，今（19日）在九龍城法院判刑。裁判官嚴舜儀指案情嚴重，但考慮到報告內容正面，加上被告已被還押21天，故被判他240小時社會服務令，以助他更生，被告另要遵守不得再接觸危險藥物等4項附加條件。

控罪指，21歲被告林國安於2019年11月13日，在九龍城聯合道與金城道交界保管兩支士巴拿及一支噴漆，意圖損壞屬於香港政府的欄杆。案情指，當日早上7時許，有人在上址堵路，警員接報到場清走路障。到早上10時許，有市民報警表示同一地點再有人堵路並拆欄杆。警員到場拘捕被告，在他身上搜出兩枝士巴拿、一包索帶、手套及口罩等護具。

辯方律師求情，指被告過去21年來都「好乖仔」，對家庭付出許多。大學的張博士亦為他撰寫求情信，指被告一直維持良好品行，相信今次只是單一事件，年青人受社會氛圍影響、過份熱血才會衝動犯錯。

裁判官嚴舜儀相信被告遭還押21日期間已好好反省，並且找到對未來的方向回饋社會，故判他社會服務令，但因被告在去年底發生了「一些事情」，故向他提出4項附加條件：要聽從督導主任的指示工作、學習和居住；不得再接觸任何危險藥物；要向督導主任提交小便樣本作檢測；接受濫藥及情緒管理方面的輔導。被告亦承諾會離開大學舍堂，與不良朋友斷絕來往。