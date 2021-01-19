最新失業率攀升至6.6%　創16年來新高

港府斥資約900億港元推出保就業計劃，但計劃成效不彰、難阻失業率升勢，去年10至12月經季節性調整的失業率攀升至6.6%，較9至11月的6.3%上升0.3個百分點，為16年來高位。而失業及就業不足人數亦齊齊上升，分別增加1,500人及700人，至24.58萬及13.38萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率在去年10至12月回升0.5個百分點至10.6%，其中餐飲服務活動業的失業率更升至13.8%，同時多個其他行業的失業率亦有上升。

總就業人數方面，去年10至12月的總就業人數為約364.7萬人，較9至11月的約365萬人下跌2,400人；同期的總勞動人口則大致相若，維持於約389萬人。

勞工及福利局局長羅致光指出，本地第4波疫情在11月後期開始爆發，導致勞工市場再度惡化，最新失業率攀至16年來高位。他續指，由於第4波疫情繼續影響本地消費氣氛及干擾經濟活動，勞工市場在短期內仍將顯著受壓，政府將繼續密切留意相關情況。換言之，未來失業率可能會繼續上升。