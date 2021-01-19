隱形傳播鏈活躍 2人禁聚令等措施延長至本月27日

新冠肺炎第4波疫情仍然嚴峻，食物及衞生局副局長徐德義今(19日)表示，本月12日至18日有381宗確診，當中365宗屬本地個案，不明個案佔33%，顯示隱形傳播鏈仍活躍，故決定將原本明日(20日)屆滿的防疫措施再延長一周，至本月27日，即禁聚令維持2人為上限；食肆堂食時間晚上6時後不得堂食及2人一枱，維持50%入座率等。

維持現有社交距離措施：（延長1星期至1月27日）

●食肆堂食時間維持至晚上6時，2人一枱及50%入座率，任何宴會活動人數不得超過20人

●關閉部分表列處所，包括酒吧/酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派外房間、美容院、夜店/夜總會、卡拉OK場所、麻雀天九耍樂處所、按摩院、體育處所及泳池

●會址及酒店可繼續營業，會議室/多用途室不得超過50%入座率，不可進行現場表演

●禁聚令維持2人

●所有繼續營業場所必須安裝「安心出行」二維碼

●全港幼稚園、小學、中學暫停面授課堂至農曆新年，中小學可安排個別班級回校上課