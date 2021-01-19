教育局擬2021/22年度落實通識改革　議員倡殺科或轉爲選修　

立法會今(19日)召開教育事務委員會特別會議，討論學校課程檢討專責小組檢討報告。教育局局長表示，會加快跟進高中文憑試4個核心科目的安排，目標是在2021/22學年推行。就通識科問題，他強調今年中四、中五學生都會沿用舊課程，當局也會提供教師培訓，以過渡到新課程，現正與大專院校商討改革後的收生安排。

議員周浩鼎提到2019年社會事件，認爲通識科誤人子弟，質疑當局維持通識科必修、必考的決定，認爲應該取消有關科目，或轉為選修，又質問當局如何確保老師按規教導新課程內容，而非別有用心、抹黑國家。楊潤雄回應指，於社會運動中被捕的有不少年輕人，但至於是否與通識科有關，則未有定案。當局看到通識科的問題，會嘗試「做返好」通識教育，包括加入憲法、基本法、國安法等內容，幫助學生了解內地和香港的關係。當局也會提供合適教材，並按章視學、督學，而校方也有責任監督教師。

議員何君堯則關注國安法教育的落實，楊潤雄表示相關工作進行中，預計第一季內會有定案。由於國安法涵蓋很多範疇，最有效的方法是滲透在不同科目，加重國家安全的成分，例如資訊科技科目會提及網絡安全的知識，與國家安全有關。