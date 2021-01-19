本月26日起可換新鈔 銀行推網上預約減少輪候

香港金管局表示，今年市民換新鈔時間由1月26日至2月11日，即農曆新年前一天，市民毋須在開首數天趕往兌換新鈔。

該局指，現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的2倍，迎新鈔更達3倍，而換鈔時間由往年約2星期延長至3星期。

該局鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，例如利用網上或手機銀行經金管局的「轉數快」或市面上其他電子錢包，取代派實體利是。由於電子支付方便易用，在香港已被廣泛接受，各主要銀行和電子支付營運商將會配合提供各種推廣計劃。

銀行方面將就人流及風險控制實施以下措施，包括個別主要銀行將提供網上預約換鈔服務、換鈔期間增加櫃枱加快處理換鈔需求、及在有需要時向排隊輪候的市民派籌等。

●渣打銀行

渣打銀行(香港)宣布，將於本月26日至2月11日為市民提供新鈔及「迎新鈔」(即雖舊仍簇新的鈔票)兌換服務。全線分行首3天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而上午8時至10時期間，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務以加快兌換流程。

該行指，每間分行的新鈔數量因應該區需求而訂定，每天額滿即止。每位市民換新鈔的次數不限，惟每次最多兌換10元及20元新鈔各50張；50元、100元及500元新鈔各20張；及1,000元新鈔10張，迎新鈔兌換數量不限。

●中銀香港

中國銀行(香港)由1月26日至2月11日，於全線分行提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，首5日將於早上8時開始提供換鈔服務。該行個人金融及財富管理部總經理陳文表示，分行將設置新鈔兌換專櫃，及提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，其中包括100張20元及20張50元新鈔。

●滙豐銀行

滙豐銀行宣布，將於1月26日至2月11日期間在零售銀行分行提供新鈔兌換服務，而1月26日至30日期間，將於早上8時開始營業。分行設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供3,000元新鈔套裝，當中包括100張20元及20張50元新鈔。

考慮到客戶和員工在疫情下的安全，該行表示，客戶毋須領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」，該行尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，並於所選擇的時間及分行領取。

●恒生銀行

該行延長兌換新鈔日期，由1月26日至2月11日提供兌換新鈔服務，同時會確保有足夠的新鈔或外觀完好的「迎新鈔」供應。

客戶在前往分行前，可預先透過恒生個人流動理財服務應用程式，毋須登入個人e-Banking，已可在手機預先遙距使用「櫃位手機取票服務」，減省在分行內等候的時間。若客戶已登記手提電話號碼，更能收取手機短訊提示最新輪候狀況。

為加快處理換鈔需求，全線地面分行會於兌換新鈔的首3天提早1小時營業，於早上8時開始提供兌換新鈔服務。客戶於農曆新年期間以FPS派發利是，或登記FPS均可參加抽獎，有機會贏取達8,888元的現金獎賞，詳情將於稍後作出公布。

●花旗銀行

花旗銀行(香港)表示，繼去年推出電子利是大受好評，今年將再度推出手機「派利是」功能，客戶毋須再到銀行兌換鈔票，也可遙距派利是。