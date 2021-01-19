覃輝求撤銷3億元還款令　被指欠理據被駁回

星美控股主要股東覃輝，在2019年7月被一間 Goldteam Group Limited（下稱原告）入稟高院，追討逾3億港元貸款。由於覃沒有抗辯，高院遂應原告要求，直接判處原告勝訴。至去年覃透過律師指原告派票程序出問題，申請撤銷判決。有關申請今天（19日）下午在高院聆案官法庭進行。惟聆案官在聽取雙方律師陳詞後，認為覃提出的理據不充分，即時決定駁回覃的申請，維持原告勝訴的判決。覃更須向原告支付訟費42萬港元。

被告覃輝的律師今天向聆案官陳詞表示，原告興訟時被告並不在香港，而原告用掛號信派遞入稟文件，收件地址並非被告的居住或辦公地址，因此派遞無法律效力。

不過聆案官就指出，被告除承認有關地址是星美控股的地址外，他在英屬維爾京群島訴中所呈交的誓章中，已表明他在原告入稟的同一個月，已知道對方在香港興訟。聆案官因此不接納被告指要直至2019年底法庭作出判決後，才知道原告興訟的說法。

另外，聆案官認為被告提出的抗辯理由欠缺說服力，故拒絕運用酌情權撤銷判決。據聆案官稱，被告指涉案貸款的真正借款者其實另有其人，不過他的說法欠缺文件證供支持，並不足信。由於被告未能提出足夠理據推翻判決，聆案官遂決定維持判令。