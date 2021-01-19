旺角非法賭檔疫情下繼續開　警方冚檔拘7人兼發告票

新冠肺炎疫情下，不法分子開設非法賭檔成播毒溫床。旺角警區特別職務隊經調查後，今日(19日)下午展開代號「蓄勢」反非法賭博行動，突擊搜查通菜街83至86號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲兩部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約2,500港元賭款。

警方於單位內拘捕一名姓陳(32歲)女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外3名男子及3名女子（20至47歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。7名男女同時涉嫌違反「禁聚令」，警員向他們發出定額罰款通知書。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

現時「禁聚令」訂明，禁止於公眾地方進行多於兩人的群組聚集。警方亦已多次呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。