港府正式提請中央加入RCEP　中港將就細節進行討論

港府指已正式提請中央加入RCEP，中港雙方將討論有關的技術問題。

立法會將於明日(20日)就2020年施政報告進行致謝議案辯論。特首林鄭月娥今日(19日)交代施政報告內多項措施的最新進展，指特區政府已正式提請中央支持香港爭取成為第一批加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，亦引述國家商務部積極支持香港盡早加入RCEP，雙方近期可就有關的技術問題進行討論。而香港貿發局將聯同廣東省及有關商會，籌備於今年第二季推出一站式「GoGBA」平台，以支援香港企業開拓內銷市場。

林鄭去信立法會主席梁君彥，交代施政報告內多項措施的最新進展，不單止交代加入RCEP的進展。對於政府於施政報告宣布撤銷非住宅物業雙倍印花稅，信中引述截至去年12月底的有關交易數據，共有1504宗交易，為有關人士共節省約2.3億港元稅款。

基建方面，屯門至赤鱲角北面連接路（即屯赤隧道）於去年12月27日開通，林鄭指正加緊與廣東省政府及內地相關單位，敲定「大橋港車北上不設限額計劃」的細節，包括車輛資格、駕駛執照要求、申請程序及費用、港車在內地停留時間等。

至於施政報告公布推行為期5年的「傑出創科學人計劃」，林鄭指創新及科技局和教育局已擬備細節，將於本月26日向立法會相關事務委員會介紹。另外，政府將向立法會財務委員會額外申請約181億元撥款，以落實「港深創科及科技園」第一批次發展及支援創科園公司的早期營運關支。政府預計第一批次的工程可於2024年至2027年分階段完成。

政府指將繼續投資基建，截至本月15日，今個財政年度財委會已批出共涉款370億港元的13個工程項目，當中4個項目已批出工程合約，8個項目正在招標，餘下一個會盡快開展招標程序。政府預計今個立法年度申請的工程撥款將高達1800億港元。