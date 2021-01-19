議員批大學淪港獨溫床　中大指有10名以下學生被紀律處分

中大副校長表示，有10個以下的學生因社會事件、暴力行爲被紀律處分。

2019年的反修例事件中，不少衝突在大學校園中發生。立法會今(19日)召開教育事務委員會特別會議，討論近期大學校園事件相關的管治和保安事宜及跟進工作。多位議員批評大學縱容學生的暴力行爲，令大學淪爲「港獨」溫床，有議員建議教資會把學生品德、學校管治納入撥款條件。中大代表回應指，大學會按既定程序處分違規學生，目前有少於10名學生被處分。

多位議員提及香港中文大學及香港理工大學發生的衝突，批評學生當時藏有汽油彈、阻礙警方入內執法、塗鴉校園、欺凌政見不同人士等行爲，而大學縱容姑息學生犯法、教育失敗。議員蔣麗芸直斥「學生比你哋害死！」。

中大副校長(行政)及秘書長吳樹培回應質詢指，不同意校方縱容學生的説法，中大曾發聲明澄清立場，校方亦有既定程序懲罰、處分學生，目前有少於10位學生被處分，而部分涉事學生被起訴，正走法律程序，校方會待完成法律程序，再作出處分。就有中大學生自稱「暴大」，他表示痛心，對污名化大學零容忍。

保安方面，由於地契問題，中大必需開放校園，再加上學校有多個出入口，封閉校園、設立關卡相當有難度。校方也會配合教育局及教資會，履行基本法和國家安全教育的責任。

議員梁美芬認爲，從社會事件可見，大學生的品德、學校管治都出嚴重問題，建議教資會撥款予大學時，考慮這些準則。教資會秘書長鄧特抗教授表示，評核大學撥款時，委員會會評估研究表現、學生學習體驗、知識轉移等，也要求大學有良好管治及向公眾問責，綜合各項指標作出評估。