臨時醫院明日竣工　負氣壓病房提供約820張病床

新冠肺炎疫情反覆不定，政府早前在亞洲國際博覽館（亞博館）旁興建臨時醫院。特首林鄭月娥今日(19日)去信立法會主席梁君彥，指臨時醫院將於明日(20日)竣工，預料可提供約820張病床的負氣壓病房。

信件中提及，港府已增加檢疫及醫療設施，由國家承擔興建的臨時醫院將於明日(20日)正式竣工，啟用後可提供容納約820張病床的負氣壓病房，預料可紓緩本港醫療系統面對的壓力。此外，政府指會利用大幅增加的檢測能力，已收緊樓宇納入強制檢測的門檻，並將近日在油麻地和佐敦等小區範圍加強監測的做法，應用指其他較高風險的情況。政府稱會加倍努力，達致清零的最終目標。

臨時醫院位於亞博館西南面原停車場位置，佔地面積逾2000平方米，建築面積約43000平方米，包括6座病房大樓、1座醫療大樓、1座中央機電設備大樓等。醫院不設急症室和手術室，具備如護士站、化驗室、醫療室、病理實驗室和醫療氣體機房等基本設施。

臨時病房的設計標準跟一般醫院傳染病房相同，每座大樓設獨立升降機；病房大樓分為清潔區、半污染區和污染區；每間病房嚴格按照標準負壓隔離病房規格進行設計、施工及測試驗收。