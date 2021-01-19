3.5億元改善海水抽水站　荔景荔枝角鹹水沖廁

政府正在重建葵涌醫院，工程將令該院以至荔景及荔枝角西北區無鹹水沖廁。政府計劃撥款約3.5億港元改善荃灣海水抽水站設施，並鋪設逾3公里鹹水管，由荃灣抽水站供應鹹水予受影響地區，預計需時4年才完工。

發展局及水務署向立法會發展事務委員會提交文件，建議進行荃灣及葵涌鹹水供應系統改善工程，按付款當日價格計算，預計工程費達3億4,860萬港元。工程包括為荃灣海水抽水站加裝2台新抽水機組，每日鹹水供應量由現時10.8萬立方米，增至14.1萬立方米；並將電解產氯系統更換成次氯酸鈉溶液投放系統，以及安裝機電裝置和設備；同時鋪設約3.3公里長，直徑為600毫米的鹹水管。

文件指出，葵涌醫院鹹水供應系統現為葵涌醫院，以至荔景及荔枝角西北區提供鹹水沖 廁，並供水予葵涌醫院的空調系統用來製冷，但葵涌醫院由2016年起分期重建，工程期間將截斷該系統，所以須延伸荃灣海水抽水站的鹹水供應範圍，由原本只為荃灣及葵涌供應鹹水沖廁，變為同時供應鹹水予荔景及荔枝角西北區。

上述工程估計會產生約18,095噸建築廢物，當中11,370噸的惰性建築廢物於工地重用，並需繳付約59萬港元，將約5,820噸惰性建築廢物運往公眾填料庫，以及將905噸非惰性建築廢物棄於堆填區。