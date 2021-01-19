政Whats噏：花俏醫生教出波牛議員　黎青龍永不言休

港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍日前接受徒弟兼醫學界議員陳沛然(Pierre)訪問，兩人話題由衣着討論到對大家嘅印象。經常以唔同顏色西裝示人嘅黎青龍話，佢除咗黑色同灰色外，幾乎咩顏色嘅西裝都有，又話醫生唔一定要着西裝，打扮最緊要企理整齊，咁先會得到病人嘅尊重。

穿上全套橙色波衫同波褲嘅Pierre喺問黎青龍，覺得醫生嘅衣着係點？黎青龍就話應該由醫生自行選擇着咩服飾，甚至唔一定要係西裝，但最緊要係企理，唔好成個爛仔咁款，否則點叫病人尊敬你呢？至於衣着就乜嘢顏色都得，反問點解一定要白色呢？

咁唔同年代嘅學生又會唔會有份別？黎青龍話，以前好多學生諗住賺錢，不過佢唔覺得呢一代嘅學生係為咗賺錢先讀醫，至少初心係想救人，好希望呢個心態能夠保持住。

已屆退休年齡嘅黎青龍話，除非身體有病，否則佢係唔會退休，會繼續兼職教書，因為上堂覺得啲學生有野吸收咗個人會開心啲，佢又自爆有女學生送咗90朵玫瑰花畀佢，形容過程直頭求婚咁樣。黎青龍又讚Pierre處事謹慎小心，而Pierre就話，最深刻係黎青龍由佢學生年代，每個禮拜四中午唔食飯講書，呢個習慣到依家仲堅持緊，好佩服黎青龍呢種咁堅毅嘅精神。