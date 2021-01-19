劃一假期繞過勞顧會強推　議員促3年內完成程序

勞工界爭取多年的兩大議題，劃一勞工假期與公眾假期，以及取消強積金對沖，勢在必行，惟各界對實行細節仍有爭議，兩項議題今日(19日)於立法會人力事務委員會討論。有指政府擬繞過勞工顧問委員會，在沒有勞資共識下，強推劃一勞工假期與公眾假期的方案，維持以8年時間遞增假期至17日。

議員麥美娟指勞工訴求如侍產假等，政府一向都容許長時間討論，以往亦常以勞顧會作為進展緩慢的擋箭牌，她質疑政府今次破壞一貫做法，是急於幫特首的承諾「找數」。議員郭偉強亦稱，既然勞顧會難以達成共識，為何政府不提出更進取的方案，務求3至5年內完成增加假期的程序。

取消強積金方面，為協助僱主應付取消對沖後的潛在遣散費和長服金責任，政府將會推行僱主專項儲蓄戶口計劃，希望能於2024年完成後端系統，2025年投入運作，以連接積金局的「積金易」平台的前端介面配合使用，方便僱主在同一平台處理強積金及專項儲蓄戶口的事宜。人力事務委員會主席陸頌雄批評進展太慢，批評製造不太複雜的程式需時4年不能接受。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於僱主反應兩極，一是對政府方案「勉強接受」，另一態度是削減公眾假期至12日，而僱員則希望於3至5年內完成增加假期，不知何時才能達成共識，故此政府取態是以僱主「勉強接受」的方案，以8年時間逐步增加至統一17日假期，以達成最大的共識，務求盡快完成修例。羅續指，尊重勞顧會的意見，但提出草案屬政府責任，需要作出判斷，今次議題因發覺再討論都難以達成共識，與其花多數年時間討論，政府決定中間落墨，盡量滿足訴求，希望公眾成夠接受，終結十數載的爭論。

對於僱主專項儲蓄戶口計劃，羅表示因目前仍有一定數量的僱主尚未轉用電子系統處理強積金供款，故此需時處理，為保計劃靈活性以及成本控制，將外判予私人承辦商開發平台，預計計劃由2021年至2030年所需開支達 4.47億港元，並於推出的第6年開始，政府會按收回成本的原則，向設有專項儲蓄戶口僱主收回專項儲蓄 戶口計劃日常營運的經常開支。