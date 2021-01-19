停課影響校本評核　教協促考評局及早公布應變安排

新冠疫情下，學生復課無期，大大影響學習進度，影響文憑試成績的校本評核都難以如期進行。教協今(19日)去信考評局，要求盡快公布2022年文憑試考生的校本評核應變安排，讓教師及早調整教學計劃。

目前文憑試共有14個科目設有校本評核，一般在三年高中課程期間分階段完成，不少科目在中五級已經需要開展校本評核的工作。教協近日收到教師反映，受疫情影響，不少學生未能回校上課，導致處理校本評核有困難，更有理科教師表示停課導致無法使用校內實驗室設施進行校本評核。事實上，考評局去年亦曾為2021年文憑試考生作類近安排，但由於公布時間太遲，師生未能及早應變和調整應試策略。

教協促請考評局參考去年經驗，及早公布2022年文憑試的校本評核安排，以便利學校的課堂調動，並減輕學生的應試壓力，以免教師浪費處理校本評核的課時，學生的努力也會付諸流水。另外，假如停課持續、考評局需調整考核方法或修改考試範圍，亦應及早諮詢學校的意見，了解學生的學習進度，並於暑假或之前公布最新決定，讓學校安排中六課時。

考評局回應指，現正諮詢相關學校議會及科目委員會，並審視2022年文憑試各科校本評核的安排，以制訂合適方案，當局將於2月上旬交予公開考試委員會審議，如有決定會盡快公布。