借開拓內地客騙貿易公司2650萬元　男子罪成判監8年半

46歲本地男子串謀他人假扮電子零件供應商，借開拓內地客源和賺取總交易額3%利潤為餌誘，騙取一間國際電子零件貿易公司不斷向他購入電子產品，再轉售給由他冒充的所謂內地買家，透過不斷買賣同一批電子產品，共騙得合共2650萬港元。他早前在高院被陪審團裁定串謀欺詐罪成，法官今天（19日）指被告精心策劃和有預謀犯案，判他監禁8年半。

控方指稱，被告譚浩能於2014年2月至2015年4月串謀其他人成立公司，假扮電子零件供應商，向受騙的貿易公司表示可協助該公司拓展內地客源及業務，然後要求該公司向他成立的供應商買入電子產品，再轉售給6名內地買家，但該些內地買家全部都由他冒充。另外，受騙公司要按指示，將貨品存入內地買家在香港設立的兩個倉庫。每次交易後，受騙公司可獲取總交易額3%作為利潤。

受騙公司與該6名內地買家進行了共31次交易，總金額為6700萬港元，但最後10次交易，該公司將產品送到倉庫後，卻收不到貨款，被告亦告失蹤。該公司其後自行向6間內地買家追討，發現受騙，於是報警。警方調查發現，上述交易屬虛假，受騙公司原來一直買入和轉售同一批電子產品，而交易過程全由被告一手操控，受騙公司向被告買貨的款項當中，共有1800萬港元被存入被告的兩個個人戶口及馬會戶口。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陳日淮表示，警方歡迎法庭裁決，認為判刑反映案件嚴重性，起到阻嚇作用。陳表示，譚是案中主腦，但案件仍有人在逃，警方已鎖定有關人士身份，不排除稍後再有人被捕。