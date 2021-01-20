何志平專欄：哈囉，總統

今天中午時分是美國新任總統就職典禮，將是民主黨王朝的重新起步，還只是奧巴馬時代延續的第3個任期？且不去說美國各地都如臨大敵的嚴陣以待，那是「餘震」做開始，一時三刻都解決不了的問題，是個長久性，深層次，和社會制度結構性的矛盾，有待正視研究和探討解決。

前一天老朋友「邁斯達」又來電談起美國政壇的風雲變色，說：「全世界的眼睛都盯在拜登身上，看他怎樣出招挽回國運。老實說，我們這裏對一個78歲的老頭真的沒有甚麼很大的期望，我們都知道老人家實在是個代表，各路人馬都能接受合作的中間人，一個好好先生！重要的是他背後那被特朗普憋得透不過氣來的民主黨班子，他凝聚了不少奧巴馬時代的二線人物，現在成熟了為他的頭號班底。」

「1月20日中午過後便是拜登時代的開始了，新總統馬上要處理的事多着呢！他從哪方面入手？一般新任立威都在最重要的首100天，但我看拜登沒有100天的時間，美國人民都死的死，病的病，瘋狂的繼續瘋狂，都再忍受不下去了！拜登只有10天！他要大刀闊斧的以顯示他的不同，把希望重新燃點起來。不然，過不了一兩個月，群眾看不到顯著的變化，便把這任民主黨的政府視為一個只是沒有特朗普在嚎在嚷的政府而已！」我接着的問。

老教授說：「上周六，拜登即將上任的大管家，參謀長克萊因表示，總統上任的第一個小時裏，就立刻會以行政命令來推翻其前任最有爭議的政策和決定，並應對冠狀病毒日趨嚴重的疫情。他等不了國會的決定便要迅速的採取行動改變國家管治的路線，這將預示着為期10天的凌厲行動。拜登就職後，周三將結束特朗普對某些穆斯林國家向美國移民的限制，並重新加入《巴黎氣候協定》，並強制要求在聯邦政府的地方和國內旅行期間戴口罩。拜登在白宮上任第一天將要採取的一系列行動，其中包括延長學生貸款的還款時間，以及旨在幫助疫情中因不能付房租而將會被房東驅逐出屋或被銀行沒收抵押品或物業的小市民。還有，拜登在就職的第一天，還將向議員們提出一項全面的移民改革法案，為數百萬在美國的非法移民提供公民身份的途徑。再者，為着帶動美國前進向前，和逆轉特朗普4年來的嚴重管治失誤導致的破壞，拜登會要求國會立刻動員，推出他所概述的1.9萬億美元的疫情救濟法案。他還說，在新總統上任的第二天星期四，拜登將簽署與新冠疫情有關的命令，旨在重新開放學校和企業並擴大病毒測試。第三天，星期五，將採取行動為遭受疫情影響的經濟損失的人們提供經濟救濟。克萊因說，接下來的一周，拜登將推動刑事司法的改革，氣候變化和移民有關的其他行動——包括一項根據特朗普的政策加快在美墨邊境分居的家庭團聚的指令。傳統上，新任總統上任後會迅速行動，簽署一系列行政措施。特朗普也做了同樣的事情，但他的許多命令都受到了法庭的質疑甚至拒絕。但拜登不應遭受類似的問題，他背後的法律理論是有充分根據的，代表着總統應負的適當憲法責任。」

我有點不耐煩的打斷老朋友的流水帳式的論述：「我們的毛主席有句名言是這麼說的：政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。可見，無論是搞經濟還是打仗，只要領導層的決策和路線是正確的。接下來主要就是要幹部來發揮決定性的作用了。拜登的班子出台了沒有，不然，任由國會拉布式的政治拉鋸膠着打轉，很快又是4年過去的了！」

邁斯達馬上接着說：「這可就是政府的拿手把戲，老是在會而不議，議而不決，決而不行，行而不效，效而不彰！一年復一年，一屆又一屆，就是這樣的混過去！」

想起我們自己的城市，我黯然失聲。