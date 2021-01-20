東方日報A1：鄭若驊之亂　再有律政高官跳船

香港回歸踏入第24年，司法亂象頻生，但政府卻堅拒改革，最新的民調結果更顯示法治指標再度插水。外界不斷批評司法亂象禍源，來自民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，上任3年已有4名律政司高層「跳船」。最新消息指刑事檢控科高級助理刑事檢控專員余國慧已遞辭職信，將於3月正式離職。有學者炮轟鄭對不少爭議性案件看法後知後覺，令下屬無所適從，又與下屬不和，導致內部不團結，鄭及高層難辭其咎，必須下台換人，律政司亦不能再吸納同類「餘孽」入職。

香港民意研究所在1月4至8日進行調查，透過電話訪問1,000名18歲或以上香港居民，調查以10分滿分。調查結果發現自由、繁榮、安定、法治和民主等5大核心社會指標全線下挫，當中繁榮指標為4.09分，創1997年以來新低，而法治指標亦下跌0.21分至3.8分，是去年8月以來新低。至於自由指標亦下跌0.23分至4.45分；安定指標下跌至4.04分，而民主指標最低分，只有3.56分。

調查反映市民對法治信心下跌，與律政司及司法機構亂象頻生不無關係，尤其是鄭若驊出任律政司司長約3年，由於管理不善，已接連有高層「跳船」，其中刑事檢控科更成為重災區。最近辭職的余國慧目前主管刑事檢控科分科一第三組裁判法院上訴，在加入刑事檢控科前曾私人執業一段時間。余國慧與加拿大籍夫婿沒有子女，有傳她離職後可能會隨夫回加拿大定居。

余國慧曾在刑事檢控科不同部門工作，例如「嚴重詐騙組」及「證券、稅務及詐騙組」等，不久前升任高級助理刑事檢控專員一職，專責處理裁判法院上訴及覆核刑期案件，需親自上庭，向原審的裁判官提出覆核判刑，包括一名18歲男生踢警長腳先判感化，覆核後改判囚30日；及一名男子因踐踏及焚燒國旗被判社服令，覆核後則改判入獄5個月等。

雖然余沒交代辭職理由，但前刑事檢控專員梁卓然去年7月曾發出內部電郵通知同事，透露自己與鄭若驊意見不合，而且情況一直沒有改善，故提出請辭，並於去年底離職，而律政司前副刑事檢控專員許紹鼎及黎婉姬亦於2019年2月底雙雙離任，兩年內4人「跳船」。

實際上，鄭亦被外界狠批無能力管理下屬，檢控官翁達揚在前年出版的法律常識書籍，涉教導疑犯避開法律陷阱，更被外界質疑是「黑暴秘笈」，遭各方炮轟極為離譜後，翁被調職，及後更向律政司刑事檢控科請辭，並於去年7月離任。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指律政司內部管理混亂、士氣低落，炮轟鄭若驊對不少具爭議性的案件看法後知後覺，令下屬無所適從，導致與下屬不和，未能團結齊心工作。此外，積壓多時的反修例案件亦令刑事檢控專員工作量大增，惟律政司卻沒有相應增加人手。陳估計政府要求公務員須簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區政府，亦是其中一個離職原因。

陳指律政司內部混亂，鄭若驊和律政司高層勢要下台換人，陳認為再招聘適合人士加入時，不單止要考慮相關人士的學歷，亦要視乎應徵者是否效忠特區政府和擁護《基本法》。

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