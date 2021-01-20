抗疫罪人　陳肇始無能易帥莫再等

新冠肺炎肆虐本港近一年，惟港府負責領軍抗疫的食物及衞生局局長陳肇始表現屢受批評，推出的抗疫政策連番出錯，更被外界冠以「錄音機」的稱號，以「背書」方式講述疫情的最新情況，惟訂購疫苗反應緩慢，談及安全責任問題上又反口覆舌，處理確診者的檢疫工作亦慢三拍，令港人飽受煎熬；曾任註冊護士及護理學教授的她，就連口罩都「反轉戴」，淪為大笑話，近期要求她問責落台之聲此起彼落，早前更傳政界要求中央撤換陳肇始。

事實上，政府要達致「清零」，當務之急是要追究失職官員責任，撤換主將陳肇始，倣效警隊在處理反修例示威關鍵時刻易帥，由被指有擔當的鄧炳強出任警務處處長，結果令警隊煥然一新，新人事自有一番新作風，成功撥亂反正，止暴制亂。

陳肇始身為抗疫最前線官員，惟疫情襲港將近一年，在記者會上連口罩都戴錯，淪為笑話。疫情初期，醫院亦出現「口罩荒」，未吸取沙士教訓的她沒有未雨綢繆。

本港陷入第4波疫情，每日確診數字持續高企，更有傳播力強的變種新冠病毒個案傳入，惟政府在抗疫指揮及部署上出現嚴重落差。議員及專家均批評陳肇始要為無法控制疫情、檢疫地方不足及領導無方負上責任。

其中對新冠肺炎疫苗發生事故後處理方法又不斷改口，9日內有3種說法，港府早前宣布以預先採購方式訂購3款疫苗，但對市民注射後若出現不良影響的責任多次「轉軚」，先稱會追究涉事製造商，數日後又改指似乎藥廠可免除責任是國際做法，之後陳肇始又稱界定相關法律責任，並不代表免除藥廠對疫苗所有責任。有議員批陳經常翻來覆去改變言論，又或「擠牙膏」式公布資訊，會令市民對管治信心大打折扣。

事實上，警隊前年11月由鄧炳強擔任「一哥」後終撥開雲霧見青天，漸入佳境，隨着警方大力打擊，本港示威活動已不復見，黑暴不再橫行，可謂大大扭轉局勢，令本港於大亂後出現大治的局面。

鄧炳強協助政府推行防疫工作亦盡心盡力，除主動借出八鄉少年警訊永久活動中心作檢疫中心，又親自到駿洋邨檢疫中心探望駐守同袍，與衞生署合作，利用俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統（簡稱MIIDSS），深入調查多宗本地感染案件，以盡快阻止疫情在社區擴散，又協助執行強制檢疫令、禁聚令等。鄧炳強更多次落區巡視，感受前線同事的困難及加強溝通，以制訂最有效及最適切政策。