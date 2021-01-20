綠色先鋒：回收蔬果再造　惜食減廚餘

香港廚餘問題嚴重，現時香港每日人均家居廚餘量為0.37公斤，較台北和首爾高出85%，但回收量只有1%，其餘大部分會被棄置堆填區。其實不少被棄置的食物仍可食用，尤其是蔬果。有環保組織到街市收集商販不要但仍可食用的蔬果，之後派發予有需要人士，望能減少香港廚餘量，讓參加者明白珍惜食物的重要性。

「擺埋啲蘿蔔入去啦，可以整番茄薯仔紅蘿蔔湯，夠晒營養。」「食享新界西」義工Pat正聯同另外兩位義工，進行分菜及擇菜的工作，不消片刻已完成。10個小膠籃中，都分別裝有3個薯仔、3個番茄、兩條節瓜、一條茄子及一條蘿蔔，十分豐富及新鮮。預備好的剩菜會拿出門外，等待有需要的人士前來領取。

擔任派菜義工的Pat笑指透過活動認識很多蔬菜品種，更學會如何分辨蔬菜的好壞，明白有些蔬菜只是表面有損爛，但只要將其擇走，內裏是仍然可食用的，「好似呢啲望落唔靚但其實仲可以食，以前唔識會就咁丟咗去。」她稱讚活動很有意義，除幫助到有需要的人外，更不會造成浪費，「好多公公婆婆唔方便出去買餸，嚟呢度攞就夠食，同時仲學識咗珍惜食物。」

「知道堆填區就快飽和，所以我哋想回收一啲仲可以食用嘅剩食畀有需要人士。」與食享香港合作舉辦活動的婦女服務聯會項目主任劉家麒（Rocky）希望活動可以減低有需要人士的經濟負擔，以及避免浪費食物，宣揚珍惜食物的理念。他指現時組織除收集剩菜外，更會收集一些當日無法賣出的麵包、即將到期的食物如飯團等，但因設備有限，並非每種食物都會回收，急凍食物及保存限期較短的食物暫不回收，「最主要嘅前提都係一定唔可以過期，食物安全最緊要。」

食享香港項目經理郭惠玲（Carol）表示組織在11年前已開始食物回收工作，與街市商販商討把賣不出的剩菜捐出，再轉贈予有需要人士，希望可以拯救仍可食用的食物，避免食物前往堆填區而造成浪費。她指項目運行至今總共回收9,427公噸的剩食，將近800萬人受惠，「我哋其實係幫個堆填區減輕咗容量。」Carol希望未來項目可以推廣至全港18區，令全港街市達致零廚餘。

當回收得來的剩菜無法食用時，組織會將其升級再造，如用作堆肥及魚餌。組織項目主任蔡依儂（Ellen）便即場展示親手製造的咖啡渣手工皂，希望藉此教育市民很多廚餘是可以升級再造的，毋須立刻棄置堆填區，「希望將食物剩餘嘅價值發揮出嚟。」除咖啡渣外，Ellen指一些菜頭菜尾亦可改造成酵素，用作施肥或清潔劑，甚至再造成菜乾食用；茶渣亦可用作染色工具等，這些剩食善用技巧會在之後的剩食升級再造工作坊中教授，「目的都係想話畀人知剩食係仲有價值，唔係垃圾，希望大家丟之前可以三思。」