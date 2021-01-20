Dr.東：咖啡店食物暗藏肥胖陷阱　蛋酒拿鐵一杯等於兩碗白飯

咖啡店除了是文青聚集地，更是近年港人的「打卡」熱點，亦是上班族在午飯或放工後抒壓的地方。咖啡店除了有多款咖啡，更有精緻蛋糕及麵包等輕食，不過，有營養師指這些輕食大多暗藏健康陷阱，尤其不少咖啡及甜點都含有大量飽和脂肪，過度攝取會令壞膽固醇上升。當中多糖多奶的咖啡熱量高，即使小巧的一杯，經常飲用亦容易致肥，建議勿經常飲用。

註冊營養師李天立表示，為了令咖啡更幼滑可口，不少人會要求在咖啡加上忌廉。忌廉與牛奶一樣，都含有飽和脂肪，屬於動物脂肪，若過度攝取，會令人體的壞膽固醇上升。另外，有一些咖啡會加入大量糖漿和朱古力漿，兩者均屬高熱量的材枓，過度攝取同樣會致肥。而咖啡的冷、熱程度並不影響咖啡的熱量，最終是取決於加入咖啡的材料。至於近年大熱的高糖飲品蛋酒拿鐵，一杯470毫升的分量，熱量已等於兩碗白飯。

咖啡店一黎都會售賣蛋糕及麵包，李表示，一些以酥皮為主要食材的麵包，如牛角包，需用大量牛油製成，牛油同樣含較多飽和脂肪，當飽和脂肪經過高溫處理後，會產生反式脂肪，令好的膽固醇下降，壞的膽固醇上升，同樣是健康大忌。

不少人會將咖啡當作減肥食物，認為可瘦身，但李指這是市民對咖啡的誤解，目前沒有研究證明咖啡可達致減肥功效。另外，不少人會喝「齋啡」去水腫，「齋啡」屬利尿的飲料，可排走體內多餘水分，減低水腫，但李不建議使用此方法去水腫，因過度去尿會減少身體上的鈣質，增加患骨質疏鬆的風險。此外，咖啡亦被當作提神飲品，李指飲咖啡只能恢復少許精神，例如當一個人在工作後剩下50%的精神，飲咖啡後精神只會回復至約80%，並不會提升至120%。

李又表示，一般人一日可喝2至3杯咖啡，但要適可而止。此外，咖啡含有咖啡因，孕婦喝咖啡有機會日影響胎兒發展；小朋友喝咖啡會影響腦部發育；心臟病患者或會影響心律，這些人士均不應喝咖啡。

「咖啡熱量表」

●咖啡飲品●分量●熱量（千卡）●糖分（克）

●黑咖啡●240ml●2●0

●濃縮咖啡●60ml●5●0

●牛奶咖啡●240ml●103●9.7

●泡沫咖啡●240ml●65●5.9

●摩卡咖啡●240ml●159●23.1

●港式咖啡（無糖）●240ml●98●2

●鴛鴦（無糖）●240ml●125●4.8

●焦糖瑪琪雅朵●240ml●120●15

●蛋酒拿鐵●470ml●410●60

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：