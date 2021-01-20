準國務卿認同特朗普強硬對華　冀美國接收逃亡港人

美國國務卿獲提名人布林肯周二（19日）出席國會參議院外交關係委員會對其任命的聽證會，指出中國對美國來說是最大挑戰，將重建盟友關係加強力量應對挑戰，亦談及香港問題。他認為美國應在香港民主遭踐踏時，更早採取行動，又稱希望看到美國接收逃離香港的人。

58歲的布林肯在聽證會上，被問及中國大陸、台灣及香港的問題。他表示，雖然不認同現任總統特朗普在多方面的方針，但認為他對中國大陸的強硬立場正確，有助於美國的對外政策。布林肯表示，美國將以實力與大陸交往，不會貶低盟友，因為盟友是美中打交道的力量來源。

布林肯表示，美國應在人權受侵害或香港民主遭踐踏時，為這些價值站出來，並應針對《港區國安法》更早採取行動，包括回應香港媒體、集會與言論自由遭受打壓。他表示，雖然未必能解決問題，但希望看到美國能收容來自香港、逃離壓迫，為民主權利而發聲的人；又認為美國應重新審視香港是否應作為金融中心，讓北京持續獲益。

共和黨參議院外交關係委員會主席里施在會上發言時亦表示，希望候任總統拜登的政府會在應對中共挑戰上，致力尋求共和及民主兩黨合作；又指香港自治去年出現的問題，令台灣問題更為迫切。布林肯亦表示，拜登政府絕對會延續對台灣的承諾，不單止確保台灣有能力自我防衞，亦希望台灣在國際上扮演更重要的角色。