假難民濫用司法覆核拖延留港　保安局料明年度續耗9億公帑

假難民濫用免遣返聲請程序遺禍本港多年，港府早前計劃修訂《入境條例》，以加強審核、執法、遣送和羈留的工作。立法會《2020年入境(修訂)條例草案》委員會今日（20日）舉行首次會議，有議員批評，香港電台電視節目《鏗鏘集》早前指有屯門青山灣入境事務中心的入境處人員，以言語及肢體暴力對待羈留人士，但實際上未有受害人投訴，引起相關人員不滿，促局方及入境處跟進；亦有議員關注港府每年為假難民承擔的經濟開支高達10億港元公帑。局方則指，預料來年度處理仍然不會少於9億港元。

保安局副局長區志光指出，近年免遣返聲請申請數已大幅減少，但直至去年年底逗留在港的聲請人數仍有1.3萬人，當中有8400人因聲請及上訴遭拒，及後提出司法覆核而滯港。

議員陸頌雄指出，《鏗鏘集》早前節目內容引起入境處人員不滿，而處方亦作出聲明指內容不實，促請局方跟進。另一議員鄭松泰指出修例要求將航空公司須在起飛前向港府提供乘客資料，以篩選來港人士，質疑做法是將「黑名單」實制化。區志光解釋，以往曾有被遣返他國人士再度來港提出聲請，修例是杜絕有關情況而設。

局方修訂《入境條例》建議，普遍獲大部分出席會議的議員支持。委員會主席葛珮帆表示，過往處理假難民每年需消耗逾10億港元公帑，若入境條例修訂後能否改善狀。區志光指，目前仍有8400人因提出司法覆核而留港，預計有關人數不減，故此來年處理有關免遣返聲請等事項的財政預算，仍然需要至少9億港元。