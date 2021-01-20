下月啟動疫苗接種後　專家會研究適度調整防疫策略

第四波疫情反覆，下月到港的首批新冠疫苗能否扭轉疫情擴散備受關注。行政會議成員、疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財今早(20日)表示，當疫苗接種計劃開展後，政府及顧問專家會因應疫情發展、市民接種情況及生活習慣等，逐項審視以往所有的防疫策略，並舉例指，員工接種了疫苗、食肆通風佳的是否可放寬相關措施，他形容這是複雜及具技術性的決定。

林正財在一個電台節目中指出，市民開始接種疫苗後，專家會探討是否可給予營運者及市民更多空間，他強調政府會繼續監察角色，亦會考慮是否會有更精準的措施可以推行。

安老院舍的院友及職員接種疫苗屬第一優先接種群組，林正財說，專家小組會參考科學數據及外國經驗再研究，院舍展開接種後，當局可否放寬探訪安排，以及當有員工確診，已接種疫苗的院友是否毋須入住檢疫中心等，相信絕對有條件商討。

他又稱，政府同時會考慮院舍的環境及人手問題等因素，包括是否有足夠空間額外開設獨立房間，讓已接種疫苗的院友及家屬見面。相反，如果現實環境不容許，即使已接種疫苗，院舍及家屬可能也不放心，繼續採取嚴厲的措施可能較合理，強調不想一刀切處理。