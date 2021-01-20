立會工務小組通過25億元大學撥款　議員憂化學品再失竊

反修例風波在2019年下旬愈演愈烈，政府當時提出暫時撤回香港中文大學及香港大學醫療教學設施工程建議，並指有議員對該兩個項目表示關注。事隔一年多，立法會工務小組委員會今(20日)通過有關項目約25億港元撥款，議員梁美芬促大學澄清2019年申請撥款與反修例示威無關，並強調校園並非法外之地，若發生非法行為應報警處理。兩所大學代表澄清撥款與反修例風波無關。

梁美芬指，校園並非法外之地，港大中大都應清楚明白，大學需要受到監管，她舉例稱，大學撥款須向立法會申請就是例子。梁又稱，反修例示威中，曾出現有人從化學實驗室偷取化學物品，質疑校方如何做足保安措施。

身兼中大校董的議員麥美娟指，經過2019年中大校園衝擊事件後，憂慮中大校園保安，指計劃中新興建的大樓鄰近吐露港公路，質疑校園範圍太大，校方如何做好保安措施禁止校園再度被破壞。

香港中文大學校園發展處處長馮少文先生指，申請撥款與騷亂無關，校方在約10年前已經考慮興建新大樓。他認同校園不是法外之地，但指保安人員並非執法人員，沒能力及權力處理部分事件，遇到違法事件校方會尋求警方等執法機構求助。

港大物業處處長譚景良指，申請建設新樓宇並非社會事件破壞的關係，指該計劃已經考慮10年至20年，屬恒常計劃，主要因為理科工科的教研設施不足，絕對同意校園不應是法外之地。對於防止偷取化學物品，中大代表承認危險倉容易被偷取化學物品，但反修例風波後已經加強監管；港大代表指校園危機處理小組在短時間內可以升級應對措施。