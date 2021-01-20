612基金只餘181萬港元　財務告急再撲水

為反修例人士及涉違法被捕者提供支援的「612人道支援基金」再度財困！前年反修例衝突時成立、過往曾被質疑涉嫌逃稅的基金在社交平台公布最新財務報告，據簡報顯示，該基金於去年12月底可動用結餘為181萬港元，但1月份的開支高達1,500萬，基金捐款亦有縮水之勢。

基金在Facebook公布的報告顯示，去年12月的捐款收入為837萬，支出或批出款項為1,823萬。截至今年1月18日的財務簡報，捐款收入為203萬，預計支出為1,500萬元。他們指，現時共支援15宗民事案件，目前需4宗案件預留訟費，其餘案件則未有費用估算或已經結束和付清費用。截至去年12月31日，基金直接跟進個案的累積人數為3,546人，直接服務的累積人數為19,874人。

基金再度呼籲市民捐款，至於早前基金曾呼籲市民月捐，根據最新工作簡報顯示，去年11月新增23人月捐，取消則有3人，於去年12月則新增536人月捐，取消同樣有3人，截至今年1月18日，則共有680人月捐。

該基金成立以來，是非多多，不少反修例示威者更在網上狂批基金帳目不清，負責管理基金的人缺乏透明度，部分帳目只簡單開列一個名目，便耗費大筆金額。