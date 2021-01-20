年宵縮水復辦　促市民檔主快買快賣　劉利群死撐安排合理

港府本月初以防疫為由宣布停辦年宵，惟11日後又轉軚恢復年宵花市，但攤位數目減半，花農炮轟措施朝令夕改。食環署署長劉利群今早(20日)在電台節目表示，目前的安排是合理及平衡，滿足到檔主的銷售訴求及市民的買花需要，但她呼籲在場人士「快買快賣」，減少逗留時間。

她指出，花市銷售點會由農曆年廿五(2月6日)運作至年三十(2月11日)，每日的開放時間相對以往提早完結，但仍會視乎相關日子的公共交通安排而定。她表示，新安排下銷售點會劃成小區，設人流監察系統，通過應用科技點算人流及有上限，會以「紅綠燈」顯示，如果超越人數上限就會亮起紅燈，當局會在網頁顯示情況，希望市民到場之前掌握情況，現場會有適當的等候區，人多時會在路口勸喻不要進場。

劉稱，之前已競投攤檔的人士可以免費使用，當局認為抽籤是最公道的安排，因應部分檔主投得不止一檔，他們最多可以抽3檔，會盡量安排連檔賣花。被問到是否鐵定會舉辦年宵，她重申希望疫情發展向好，但難以預料確實情況。

花農潘澤坤昨日有份與當局討論最新銷售安排，他說勉強接受目前安排，好過完全沒有地點賣花，但預期人流不如以前，批評當局安排極混亂，令花農感到忐忑，當局宣布取消年宵後，部分人已租舖頭賣花。