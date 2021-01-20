律政司招聘新刑事檢控專員　政界促揀合適人選掃亂象

本港司法亂象不斷，律政司的檢控工作屢屢出現過失，一直備受各界批評。被嘲「避政司司長」的律政司司長鄭若驊上任後，2年內有4名高層「跳船」，包括去年年底離職的前刑事檢控專員梁卓然，有關職位至今仍然懸空。律政司今日(20日)登廣告計劃聘請一名大律師或律師出任刑事檢控專員。有政界人士敦促律政司必須做好把關工作，以防涉嫌蓄意放生罪犯的情況再次發生。

根據律政司所列出的招聘條件，申請人必須在香港、英國或澳洲等的認可司法管轄區內取得大律師或律師資格，並在刑事法律及檢控工作方面具備豐富知識和經驗等，獲聘者薪酬可達首長級(律政人員)薪級表第6點，即每月可獲26.5萬港元。律政司預期獲取錄的申請人在2021年內上任。

「23萬監察」發言人王國興指出，刑事檢控專員主管本港刑事檢控工作，職位非常關鍵，擔心有其身不正、心懷鬼胎的人士成功僭奪出任，擔心會出現偏幫反中亂港分子，影響正常執法工作，會出現罪犯被放生的情況，將會對本港法治造成重創，同時令社會不得安寧。

他重提律政司過去在檢控工作上的疏忽過失，包括曾出現「執文件執唔齊」，或有文件上的字眼有錯漏或用錯的情況，導致有關案件交上法庭時無法被正常審理，最終讓犯法的人能無罪釋放或逃之夭夭，擔心有關情況會再次發生。

他促請律政司在招聘時必須做好把關工作，選揀公正的人出任有關職位，強調不能讓律政司涉嫌蓄意放生罪犯的情況再次發生。他又強調，有關人選必須效忠特區政府和擁護《基本法》，以及不能對《港區國安法》有所質疑。