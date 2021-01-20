增11間食肆有確診者到訪 南亞裔聚居地重慶大廈上疫榜

油尖旺成為新冠肺炎「疫區」，港府劃出指定強制檢測區域後，昨日再劃出核心區域，所有在核心區的大廈，無論大廈有否確診者，所有住戶一律要強檢，涉及約70幢樓宇。衞生防護中心昨晚公布確診者居住地址名單，廟街、碧街、砵蘭街、新填地街及廣東道均有新增確診個案，當中南亞裔人士集中地的重慶大廈亦上榜，有兩宗個案。

昨日再多11間食肆有確診者到訪，九龍區佔7間，當中5間位於油尖旺區。其中一名居於油麻地碧街25號的79歲確診男病人，曾到過廣東道的大安茶冰廳、嘉榮大廈好彩海鮮酒家。另一名69歲男病人居於油麻地新填地街25號，曾到過油尖旺區的誠興樓新森林焗之專門店、百誠大廈大家樂。

「11間有確診者到訪的食肆名單」

●中西區 中信大廈有馬日本料理

●東區 康翠臺商場尚品餐廳

●油尖旺區 廣東道830號大安茶冰廳

●油尖旺區 嘉榮大廈好彩海鮮酒家

●油尖旺區 誠興樓新森林焗之專門店

●油尖旺區 白加士街47-49號澳洲牛奶公司

●油尖旺區 百誠大廈大家樂

●觀塘區 美德工業大廈美德茶餐廳

●觀塘區 振萬廣場柏熊屋

●沙田 新翠商場新華苑酒樓

●荃灣 富華中心唯一麵家