特朗普離開白宮　告別演說再提「中國病毒」

美國總統特朗普當地時間周三（20日）中午卸任，他不會出席繼任人拜登的就職禮，改與第一夫人梅拉妮亞早上8時由白宮前往馬里蘭州安德魯斯空軍基地，出席歡送儀式，並最後一次以總統身份登上專機空軍一號，飛往佛羅里達州。

特朗普沒有按照傳統出席下任總統就職禮，也沒有在權力移交前邀請拜登伉儷到白宮聚會，象徵該總統官邸「易手」。當特朗普最後一次離開白宮時，他表示成為美國總統是他畢生的榮幸，之後與梅拉妮亞登上直升機飛往安德魯斯空軍基地。當直升機抵達後，現場士兵鳴放禮炮，向這位第45任美國總統致意。

特朗普在基地向受邀的支持者發表簡單告別演說，他首先感謝各界支持，也提及自己政績，「我會永遠為你們而戰」，並祝新一屆政府好運及成功。他重申自己在大選取得大量票數，並再把新冠病毒稱為「中國病毒」，最後向支持者道別，更自言將以「某種形式」回歸。他隨後與梅拉妮亞登上空軍一號離開。

在佛州，支持者已經在特朗普名下的海湖莊園附近準備好沿途歡迎他。副總統彭斯則代表特朗普政府出席拜登的就職禮，並因後勤問題不會出席特朗普歡送儀式。就職禮後，新任副總統賀錦麗及丈夫任德龍會陪同彭斯伉儷登上專車。