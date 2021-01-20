回港易推出近2個月3.2萬人返港　當局暫無計劃擴大範圍

新冠肺炎疫情持續，港府於去年11月23日推出「回港易」計劃，方便合資格港人由內地及澳門回港而不用豁免強制檢疫，截至本周一(18日)，該措施實施近2個月，共有3.2萬人透過計劃回港，食物及衞生局表示，暫無打算擴大計劃範圍。

食物及衞生局回覆議員郭偉强的書面提問時表示，截至本周一，共有32,025人透過計劃回港，即平均約有560人。被問到內地大部分省市的疫情已受控，港府會否擴大計劃範圍，食衞局指自計劃推出以來，有持續檢視實施情況，並密切留意本地及內地和澳門疫情的發展，綜合目前的整體情況，港府認爲現時仍非擴大計劃範圍的適當時間。港府會繼續密切留意粵港澳3地的疫情發展情況和其他相關因素，若稍後就計劃的適用範圍有任何調整，會適時作出公布。

鑑於廣東省及澳門的疫情防控情況，食物及衞生局局長按《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），自2020年11月23日起將廣東省及澳門指明為第2類指明中國地區，以及指明相關條件，讓身在廣東省及澳門的香港居民可根據計劃，在符合指明條件的情況下回港時而豁免14天的強制檢疫。