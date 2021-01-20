失業率高企民怨上升　羅致光補鑊探討下調職津門檻

新冠肺炎疫情重創本港經濟，最新失業率攀升至6.6%，創16年來高位，打工仔開工不足情況比比皆是，勞工及福利局局長羅致光今日(20日)在電台節目表示，感受到社會怨氣正上升，或會調節防疫措施，他又在節目後提到政府正探討降低「在職家庭津貼」門檻，疑為政策未到位「補鑊」。

羅指，留意到疫情下社會怨氣正上升，市民已不止是「抗疫疲勞」，故政府要在策略上作調整。就禁晚市堂食的防疫措施，他稱理解市民生活上有需要，正與業界商討，若防疫工作做得到位，或可調節時間或人數上的限制。

而最新失業攀率升至6.6%，羅相信數字受季節性調整影響，但本港整體市道差，對下月失業率不樂觀。他認同疫情對本地消費市場有影響，但亦非全無正面因素，指往常這段時間有近百萬名市民外遊，今年這些外遊消費或能轉化為本地消費。

羅在電台節目後指，現時的「在職家庭津貼」下，部分行業若開足工，收入會高於「職津」申領要求；惟開工不足時，工作時數不足144小時，同樣未能申領津貼。他表示，現時經濟環境差，制度不能一成不變，對部分人而言，會形成雙重打擊，政府正探討如何調節有關津貼。