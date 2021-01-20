東瀛遊炒120人　禤國全稱旅遊業復甦後優先聘舊員工

新冠肺炎疫情肆虐逾年，旅遊業亦冰封至今。旅行社東瀛遊昨日(19日)宣布遣散所有導遊，包括長線導遊及日本導遊，涉及120人，佔員工數目2成半。東瀛遊執行董事禤國全今早(20日)在電台節目表示，今次遣散費涉及約2,000萬港元，其中年資達20年以上員工，應可獲30萬港元遣散費，預料下月首星期發放。他指，暫時未有其他遣散計劃，相信疫情過後旅遊業會復甦，或新冠疫苗見效，甚至出現報復式消費，公司會做好準備，未來會優先聘用被遣散員工。

他形容今次遣散員工是暫時「分手」，並指出公司去年2月底起幾乎沒有出團，導遊已暫停帶團約11個月，單靠底薪難以生活；加上農曆新年將至，員工亦需要錢過年關，因此作出有關決定。

被遣散之一的導遊表示，疫情下僅靠每月3,500港元底薪過活，不少同事找不到長工，自己亦只能「打散工」，但認為疫情後旅遊業將復甦，前景應沒問題。對於公司裁員或遣散員工，他指是預計之內，而以去年1月份的薪金計算遣散費，雖然稱不上優厚，但已算有驚喜，若公司再拖下去，遣散金可能會大幅減少。