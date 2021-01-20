工務小組通過撥款提升檢測中心設施　議員促搬離民居

立法會工務小組委員會通過涉款約2億元，作提升公共衞生檢測中心的現有設施。

立法會工務小組委員會通過涉款約2億元，作提升公共衞生檢測中心的現有設施。議員周浩鼎指，檢測中心或需培養病毒，擔憂附近的護養院及智障人士受到影響，質疑設施是否需要遠離民居。此外，他指大學都有相關研究項目及配套，質疑有關設施的必要性。議員田北辰質疑變種病毒是否需要增設額外設施，變種病毒的衍生會否需要再度增設設施，疫苗副作用與設施又有否關係。

衞生署顧問醫生指，不少實驗室都有能力測試病毒是否變種，惟樣本需要衞生署核實，部分大學實驗室亦可分辨，強調檢測中心有足夠安全措施，提升現有設施旨在將技術人員集中於大廈，方便調配人手。食物及衞生局副局長徐德義指實驗室旨在提升微生物學實驗室安全性及功能，與疫苗沒有直接關係。

另外，會議上亦通過涉款約1.89億港元的元朗洪元路與洪平路交界興建聯用大樓，以重置垃圾收集站及設立社區回收中心，議員鄭松泰發言指，憂慮道路交通設計會否造成安全隱憂，擔心垃圾收集站排氣導致鄰近底層居民面對臭氣問題。議員梁志祥指規模垃圾站有需要，但位置接近居屋導致市民反對。周浩鼎則指出當區居民指大型車輛造成擠塞，希望政府疏導。

政府回應指已經考慮鄰近屋邨距離，認為垃圾站新設計有室內負氣壓及淨化機，會處理臭味問題並符合環保署要求。