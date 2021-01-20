油尖旺疫區檢測「大漏網」　尼裔3人檢測無染疫入院卻確診

油尖旺區的新冠肺炎疫情嚴峻，港府在該區設立多個流動採樣站為居民檢測。但近日有居於佐敦的尼泊爾裔居民在採樣站檢測結果為無確診；惟他持續不適，同日到廣華醫院求醫，結果卻確診，據知入院後病情嚴重。事主對採樣站驗出錯誤檢測結果感憤怒，其後更發現早前於社區驗出無確診的妻兒，及後均同樣證實染疫。

事主Dilip Rai本月9日起感到不適，有頭痛和喉嚨痛，曾自行購買止痛藥等服用，數日後求醫私家醫生，當時沒有做檢測。他本月12日起出現低燒，15日到梁顯利油麻地社區中心檢測，一日後獲知結果為無確診。

惟他持續感到不適，而同住一名親友於17日確診，他前日（18日）再到玉器街採樣站檢測，但回家後身體不適加劇，於是召救護車到廣華醫院，昨（19日）清晨被醫院告知證實確診，同日下午，他收到玉器街採樣站檢測結果卻相反，指他無確診。其妻子及兒子早前亦曾做檢測，均證實無染疫，在同住親友確診後，妻兒被送到竹篙灣檢疫中心，再檢測卻發現染疫。兩人今日（20日）將被送往醫院治療。

Dilip Rai指同一日的採樣，醫院及採樣站的檢測結果居然可以完全相反，對此感到憤怒，若自己若沒有到醫院求醫，一直等採樣站通知並相信其檢測結果，分分鐘延誤求醫，加重病情之餘，更增加傳染他人的機會。

協助事主的油尖旺區議員何富榮表示，病人很早已出現病徵，但社區的檢測站卻兩次均顯示無確診，令人質疑其可靠度。他指事主已不是自己採樣，而是由採樣站的專業人員去採樣，質疑是否採樣手法不正確，以致與醫院出現不同的檢測結果。他又擔心油尖旺區在大量強制檢測下，人數愈多，出現假的檢測結果比例亦會愈大，認為若同一檢測公司重覆犯錯，不應再讓其參與社區檢測。