政黨稱逾五成受訪市民促政府派5000元刺激消費

新冠肺炎疫情打擊香港已近一年，有政黨今早(20日) 公布一項民意調查結果，發現52.2%受訪市民認為政府應派發不少於5000元刺激消費；近50%人認為應接納設立失業援助金的建議；逾40%人認為政府應加強德育，公民和國民教育，並改革高中通識教育科。

民建聯在去年11月27日至12月10日進行調查，訪問了573人，了解市民對施政報告和各項政府政策的意見，發現67%受訪者認同應逐步落實60歲以上人士2元乘車優惠計劃；51.5%人同意港鐵車費8折優惠延長至今年3月；49.6%人贊同交通補貼每月門檻降低至200元至今年6月底。調查亦顯示，49.7%人認為應設立失業援助金，28.6人認為政府應容許提取強積金供款應急。

疫情方面，61.3%受訪者認為政府最應專注在防疫抗疫的層面；51%人希望政府在未來防疫政策應推行強制性全民檢測；29%人盼收緊陸路和航空入境安排。

該黨同時就九龍東區的措施進行調查，27%人不滿該區的交通擠塞問題未有改善，17.6%和15.7%人對聖母醫院沒有急症室服務和擱置九龍東環保連接系統感失望。

另外有近44%人認為政府應加強德育、公民和國民教育，並改革高中通識教育科，26.2%人期望房屋覓地達到31萬個的十年《長策》目標。