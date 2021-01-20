國泰港龍停運約400名本地機師失業　前機師批港府缺乏支援

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，去年10月向員工「開刀」、大裁員5,300名本地員工以救亡。旗下的國泰港龍航空停運更令數百名機師飯碗破碎，失業機師中約有400人為本地機師，有前國泰港龍機師指，當局近來仍向在港工作的非本地機師續發工作簽證，懶理大批本地機師失業困境，質疑此舉有違本地人優先的就業政策。

據了解，已停運的國泰港龍約有560名機師，當中約400人為本地機師，其餘則為外籍機師。國泰港龍停運後，這班機師頓時失業，有人被迫轉行。與此同時，本港卻有逾千名持工作簽證的非本地機師在港工作，部分人更獲續發3年工作簽證。

有前國泰港龍機師批評，港府口口聲聲重視航空業，卻未有在國泰港龍停業後向本地機師提供支援，更繼續向非本地機師發出工作簽證，此舉與全球不少地方航空公司裁員後，會有政策優先協助當地機師就業的做法截然不同，促當局審視相關政策。該機師又提到，若國泰航空未來能承辦港龍的航線，希望國泰可優先聘用前國泰港龍的本地機師。