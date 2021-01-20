半山區6月試行交通燈號系統　議員質疑暑假測試無意義

政府計劃於半山區安裝「實時交通燈號調節系統」，並將於6月份開始運作，議員葉劉淑儀關注指，附近的主要學校停課，加上新住宅項目未正式入伙，擔心日後將出現大塞車，而現時試行系統只是假象，未能真正測試系統的效能。

政府正在半山波老道與寶雲道交界，進行鋪設電線工程，準備在該處安裝「實時交通燈號調節系統」。議員葉劉淑儀今日(20日)發文指，當區居民均擔心，一旦完成設置系統，波老道將面臨大塞車。葉劉引述政府回覆指，系統於大潭道水壩路段有良好的運作經驗，但她不同意說法，因大潭居民可透過大潭道、淺水灣道、司徒拔道等多條道路出入市區；反觀半山區居民只能利用波老道這條「唯一通道」，認為根本不能有效分流車輛。

有關系統將於6月份開始運作，但葉劉指屆時並非試行系統的好時機，因為波老道上的香港猶太教國際學校及港島中學正在停課。但於上課時，預計兩間學校合共有26輛校巴於早上上學時間進出當區，認為復課後才是測試系統的好時機。

此外，波老道的新住宅項目提供過百單位，並預料正式入伙時，每個單位將擁有兩至三部車。但項目仍處於銷售階段，預計大部分單位未能在6月完成入伙，認為屆時未能真正測試系統的效能。葉劉指，運輸署稱希望試行系統，並搜集影響當區交通流量的數據，若屆時出現問題，願意停止系統的運作。東網向運輸署作出查詢，暫時未獲回覆。