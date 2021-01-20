議員批黑暴頻生責在港府　轟區議會淪反中亂港基地

立法會今日(20日)開始辯論《施政報告》致謝議案，多名議員指香港公職人員宣誓及選舉制度存有漏洞，批評香港回歸後發生一連串黑暴攬炒及勾結外國勢力的亂象，全因香港未有全面及準確理解「一國兩制」方針所致，是香港的責任。另有議員更狠批區議會已淪為反中亂港的基地，政府有必要推行相應措施制衡，建議應盡快修訂宣誓及聲明條例和區議會條例，要求區議員宣誓效忠特區及擁護《基本法》。

議員容海恩發言時指，「愛國愛港者治港、反中亂港者出局」是「一國兩制」下的政治規矩，亦成為法律規範。她指現時區議員不用宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區是漏洞，區議員由公帑支薪、負責公共事務，屬公職人員一部分，加上在特首選委中他們更佔有部分席位；在選舉制度方面，她建議政府要確保參選人是愛國愛港者，並將宣誓制度法律化，及嚴格處理違誓情況。

區議員(第一)功能界別議員劉國勳直指新一屆區議會自上任以來，凡事以政治掛帥，在政府對抗疫情的緊張關頭「拖住政府後腿」，令防疫抗疫不顯著，劉批評有「攬炒派」區議員利用區議會平台，想盡辦法抹黑政府，散播不實及反中央信息，蓄意和政府對抗，包括拒絕官員出席會議和舉辦回歸活動，區議會已淪為反中亂港的基地，故要求政府盡快修訂《宣誓及聲明條例》及《區議會條例》。

劉同意政府認為區議員應優先被視為公職人員，因此區議員應為被納入宣誓的人員之一，加上區議會多年來是政府重要的法定諮詢架構組織，區議員也是收取公帑，為社區和市民辦事，社會有需要明白區議員需要效忠特區，他希望區議會能撥亂反正，政府能檢視失恆的區議會如何恢復地區行政功能，又相信香港在恢復經濟，把握內地高速發展機遇，政府將過時條例適時檢討或進行修訂，議會定會全速為政府加會開路，討論修訂條例和大規模改革，做應做的事情，如修訂《宣誓及聲明條例》。