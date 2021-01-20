8.18非法集結案突換主控　學者憂亂換人放生黎智英

正在赤柱監獄還押候審的壹傳媒黎智英，被控2019年8月18日反修例「流水式集會」未經批准集結案，律政司原定委聘英國御用大律師David Perry任此案的主控官，惟今日宣布委聘另一名律師接手案件。有學者炮轟律政司一開始就不應聘請外國律師處理案件，如今臨審換帥，實是「自討沒趣」，提醒換律師要小心，勿聘「黃絲」律師，免影響官司勝算。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強重申，律政司一開始就不應該外聘律師處理案件，炮轟律政司「無嘢搵嘢嚟搞，最後搞出個大頭佛，自討沒趣」。他批評，律政司司長鄭若驊欠缺國際視野，政治敏感度不足，竟然不記得英國作為「五眼聯盟」一分子，有份制裁香港，低估當地社會的壓力，認為鄭應問責下台。

對於律政司表示已委聘另一律師接手有關案件的檢控工作，陳指公眾暫時仍未知新獲委聘的律師人選，提醒當局要小心聘請，勿聘「黃絲」律師，以免影響檢控工作的公正性。惟陳同時指出，一般大案件很少出現臨審前換帥的情況，擔心新接手的律師在上庭前未必有足夠時間準備資料，未能做到盡善盡美，甚至會出現「甩漏」，最終會令犯法人士獲「放生」，毋須承擔刑責。他強調，一旦此情況出現，將會是律政司及香港司法史上一個最大污點。