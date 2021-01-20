大欖隧道裝5G交通管理系統　約3個月處理4宗誤闖個案

大欖隧道鄰近大欖郊野公園，不時有行山客或單車客誤闖收費區內的高速公路，稍有不慎或釀道路意外。為加強監察及瞬速應變，大欖隧道去年11月份起，引入全港首個用於行車隧道及公路的「5G智慧交通安全管理系統」，結合電訊商SmarTone的5G網絡、動態偵測相機、人工智能，以及雲端視像分析平台等技術，24小時實時監測誤入隧道的情況，並即時發出警報處理。系統安裝至今，已成功發現4宗誤闖個案，並已即時處理。

大欖隧道營運公司、三號幹線(郊野公園段)有限公司總經理張富枝表示，去年首10個月已發現7宗誤闖隧道事件，以往要靠職員親眼去監察發現，同時又要處理其他隧道安全問題，故處理時間較長。張又稱，新系統自去年11月份陸續投入服務，並在隧道安裝16個動態偵測相機，利用人工智能識辨5G網絡實時傳送影像，並作出警報，職員獲悉後可即時處理，而系統啟用至今已成發現4宗個案。

SmarTone商業市場部總管梁文畧則指，5G技術速度快、可靠性高，配合各項新技術下可大大應用在不同範疇，尤其是在智慧出行方面。他指出今次在大欖隧道啟用新系統，可快速、實時傳送4K高清影像並支援影像分析，保障隧道安全。而SmarTone 5G網絡已覆蓋17條隧道，目前已有多於1條隧道表示有意商討加裝系統，另外，有關技術亦可應用在其他行業，如加強現有建築地盤的安全監察。

此外，三號幹線公司亦就該系統向通訊事務管理局申請及資助，而系統所保存的數據及影像，會按運輸署規定，只會儲存1個月。